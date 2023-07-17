Видеохостинг YouTube добавил в настройки пользователей дополнительную функцию под названием «Стабильная громкость». Об этом сообщает Android Authority.

Представители YouTube официально не сообщали о каких-либо нововведениях. Первым на возможность обратил внимание известный техноблогер Брэндон Ли.

Судя по скриншотам, переключатель для автоматического регулирования громкости в роликах появился в настройках под «Фоновой подсветкой». Для проверки наличия функции необходимо зайти в настройки при просмотре видео.

По словам пользователей, проверивших функционал, переключатель выравнивает уровень громкости в ролике, то есть сглаживает слишком громкие пики при криках или фоновых звуках, а также усиливает слишком тихие фрагменты в роликах.

Соответствующий переключатель получили только некоторые пользователи приложения YouTube. У большинства пользователей мобильных операционных систем Android и iOS функция до сих пор отсутствует. Ожидается, что нововведение появится в ближайшем обновлении YouTube для всех пользователей каждой из мобильных ОС.(gazeta.ru)