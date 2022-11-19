В Ярдымлинском районе с уважением почтили светлую память шехидов Отечественной войны Садига Фейзиева и Эльшана Султанлы.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в памятной церемонии приняли участие глава Исполнительной власти Ярдымлинского района Аяз Аскеров, руководители правоохранительных органов, начальник Ярдымлинского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, ответственные сотрудники исполнительного аппарата, представители общественности, члены семей шехидов и гази.

Участники церемонии сначала возложили цветы к могилам шехидов, прочитали молитвы за упокой их душ.

Выступившие на церемонии рассказали о славном жизненном и боевом пути наших шехидов, их мужестве в боях за нашу территориальную целостность, а также о Победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, об историческом значении этой Победы.

Члены семей и близкие шехидов выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проявленное внимание и заботу, а также за память о наших шехидах.

Отметим, что шехид Садиг Фейзиев награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, медалями «За Родину», «Отважный боец» и «За освобождение Суговушана», а шехид Эльшан Султанлы награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, медалями «За Родину», «Отважный боец» и «За освобождение Суговушана».