Более 5,3 тыс. человек были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством по административным делам и коммуникациям страны, которое курирует работу спасательных служб.

Согласно этим данным, в период с 14 по 20 июля по всей стране с тепловыми ударами было госпитализировано 5 309 человек, еще трое умерли. С 1 мая, когда ведомство начало публикацию данных, госпитализированы уже 44 322 человека, 46 умерли.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. Сейчас в ряде районов страны, включая Токио, установилась температура около 35 градусов Цельсия, на солнце термометры показывают 37 градусов Цельсия. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев.