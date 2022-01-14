Кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием КНДР был создан при канцелярии премьер-министра Японии, передает телеканал NHK.

Управление безопасности на море Японии в 14.55 по местному времени обнародовало предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. Спустя пять минут появилось сообщение о том, что снаряд, предположительно, выпущенный Северной Кореей, уже упал. В связи с этим управление призвало суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта.

В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что премьер-министр Японии Фумио Кисида наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.