В Северной Корее создан твердотопливный двигатель высокой тяги для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» и МБР следующего поколения «Хвасон-20». Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

1 сентября глава КНДР Ким Чен Ын посетил Научно-исследовательский институт Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения, где ознакомился с результатами испытаний двигателя. Твердотопливный двигатель высокой тяги изготовлен с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Его наземные испытания проводились в течение двух лет.

Лидер КНДР обсудил создание специализированной базы серийного производства таких двигателей. Он также предложил наградить научных сотрудников НИИ.