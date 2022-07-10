На выборах в верхнюю палату парламента Японии (Палату советников) побеждают правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьера страны Фумио Кисиды и ее партнер по коалиции «Новая Комэйто». Как сообщает вечером в воскресенье, 10 июля, японская телерадиовещательная корпорация NHK, по предварительным данным, этим партиям достанется от 69 до 83 из 125 возможных мандатов.

При этом ЛДП, членом которой являлся и убитый 8 июля экс-премьер Японии Синдзо Абэ, судя по этим данным, увеличит число своих представителей в Палате советников с нынешних 55 до 59-69 депутатов.

В Японии каждые три года на выборах заново распределяется половина мест в верхней палате парламента. В этом году должна была решиться судьба 125 из 245 мандатов. На них претендовали более 500 политиков.

На долю коалиции из ЛДП и партии «Новая Комэйто» на данный момент приходится также 70 мандатов из числа тех, которые не должны были быть переданы на текущих выборах.

В отличие от ключевой нижней палаты, определяющей кандидатуру премьера и имеющей решающий голос при принятии законов или бюджета, верхняя палата не обладает реальной властью. Однако в том случае, если оппозиционные партии получают там большинство, они могут блокировать работу правительства, тормозить принятие законопроектов или одобрение финансовых актов.

Избирательные участки закрылись в Японии в 20.00 по местному времени (15.00 по бакинскому). Ожидается, что официальные результаты выборов будут объявлены в понедельник, 11 июля. (DW)