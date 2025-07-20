Правящая в Японии Либерально-демократическая партия и её партнёры по коалиции, по всей видимости, потеряют большинство в верхней палате парламента (Палате советников) по итогам прошедших в воскресенье выборов. Это может осложнить функционирование правительства во главе с Сигэру Исибой.

Опубликованные данные опросов на выходах с избирательных участков показывают, что либерал-демократы и их союзники из партии «Комэйто» получат около 40 из 124 мест, за которые шла борьба на выборах (переизбиралась половина верхней палаты). Для того, чтобы сохранить большинство, необходимо было получить не менее 50 мандатов, небольшой шанс на это ещё сохраняется, но, согласно экзитполам, это крайне маловероятно.

Опросы предсказывают относительный успех недавно созданной правопопулистской партии «Сансэйто» («Япония на первом месте») — она может получить до 20 мест в верхней палате, что сделает её второй крупнейшей оппозиционной силой после Конституционно-демократической партии.

В октябре прошлого года по итогам внеочередных выборов в нижнюю палату парламента коалиция, возглавляемая Либерально-демократической партией, впервые за 15 лет потеряла большинство и там. Исиба, однако, всё же смог остаться во главе кабинета. Неудача на выборах в верхнюю парламенту прямо не угрожает правительству, однако, как отмечают комментаторы, ослабляет позиции премьера. Теоретически теперь возможно вынесение ему вотума недоверие и назначение досрочных парламентских выборов.

Либерально-демократическая партия является крупнейшей в Японии. С небольшими перерывами (в общей сложности в четыре года) она находится у власти с момента своего основания в 1955 году. Правящая коалиция либерал-демократов с «Комэйто» существует с 2009 года. (svoboda.org)