В январе 2022 года планируется заселить «умное село» в Зангиланском районе Азербайджана.

Oб этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе презентации Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству.

«На освобожденных от оккупации территориях стартовало строительство «умных городов» и «умных сел». В январе будущего года планируется заселить «умное село», созданное в Зангилане. В этих районах также строятся международные аэропорты. Как известно, продолжается строительство аэропорта в Физули. Ожидается, что его открытие состоится пятого сентября этого года», — отметил Мамедов.