По случаю 60-летия независимости Ямайки от Великобритании общественные деятели, представители бизнеса и сферы культуры островного государства написали открытое письмо, в котором призвали герцога и герцогиню Кембриджских принести публичные извинения за колониализм. Об этом сообщает The Guardian.

Подписавшиес указали на то, что правящая династия в Великобритании является бенефициаром рабства и колониализма, и сейчас, по мнению составителей письма, настало самое время признать свои прошлые ошибки перед народами карибских островов, покаяться и обсудить возможный вопрос о репарациях.

«Мы с большой тревогой смотрим на ваш визит в нашу страну, Ямайку, в период, когда мы все еще переживаем глобальную пандемию и готовимся к ощущению воздействия еще одного глобального кризиса, связанного с российско-украинским конфликтом. Мы не видим причин праздновать 70-летие восхождения вашей бабушки на британский престол, потому что ее правление и правление ее предшественников увековечили величайшую трагедию прав человека в истории человечества», — говорится в письме.

Герцог и герцогиня Кембриджские в настоящее время совершают визит на целый ряд бывших британских колоний. Официально поездка связана с 70-летием восхождения Елизаветы II на монарший престол в Британии.