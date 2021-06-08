Пользователи WhatsApp, использующие приложение на Android-устройствах, смогут входить в аккаунт с помощью «флеш-звонка». Об этом пишет РИА «Новости».

В настоящий момент авторизоваться можно через SMS, в котором на телефон приходит одноразовый код. Теперь на телефон будет поступать звонок, на него отвечать будет не нужно — WhatsApp отклонит его автоматически, запросив доступ к журналу звонков.

Поскольку приложение не может получить доступ к списку вызовов на операционной системе iOS, в этой системе он не будет доступен.