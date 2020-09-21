В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo.
Отмечается, что разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.
По данным портала, после запуска функции в приложении появится раздел «Привязанные устройства», где пользователь сможет подключить одновременно до четырех гаджетов. После этого мессенджер будет доступен без подключения через смартфон.
| 2020-09-21T17:11:41+04:00 21 сентября 2020, 20:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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