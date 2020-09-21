В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo.

Отмечается, что разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.

По данным портала, после запуска функции в приложении появится раздел «Привязанные устройства», где пользователь сможет подключить одновременно до четырех гаджетов. После этого мессенджер будет доступен без подключения через смартфон.