Администрация мессенджера WhatsApp работает над возможностью оставить реакцию на статусы контактов, об этом сообщает портал WABetaInfo. Статусы контактов в WhatsApp – это аналог историй из Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), куда пользователи могут выкладывать фото или видео.

При просмотре новых статусов у пользователей появятся восемь эмодзи над строкой ответа. Чтобы оставить реакцию на контент, необходимо нажать на один из них – смайлик отправится в чат в виде обычного сообщения.

Сообщается, что в будущем обновлении интерфейс ответа на статусы изменится. Пока функция находится на стадии разработки и доступна только в бета-версии мессенджера для тестеров. («Газета.Ru»)