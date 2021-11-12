В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция под названием «Мои контакты, кроме…», которая позволит повысит приватность владельцев аккаунтов, обновление уже доступно для пользователей с версией приложения 2.21.23.14. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Уточняется, что это возможность скрывать некоторые данные профиля от части контактов. Благодаря новой функции можно настраивать списки тех людей, которым доступны время последнего визита в мессенджер, фото профиля и блок «О себе». Все эти нововведения ранее тестировались в отдельных бета-версиях приложения, однако теперь стали доступны широкому кругу тестеров и одновременно.

Кроме того, при включении этой функции пользователи не смогут видеть время последнего посещения мессенджера у тех контактов, которых они исключили из списка. В то же время это правило не распространяется на фото профиля и блок с персональными сведениями.

Отмечается, что на устройствах с ранней версией приложения новая функция появится в будущих обновлениях.