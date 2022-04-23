В последней версии мессенджера WhatsApp для смартфонов iPhone появилась новая функция — теперь до 32 пользователей одновременно смогут участвовать в групповых голосовых звонках. Об этом сообщает 9to5Mac.

Отмечается, что речь идет о версии 22.8.80, доступной для загрузки всем обладателям гаджетов Apple на iOS. Также в обновлении содержится переработанный интерфейс приложения.

По данным журналистов, еще в эту версию добавлена новая настройка приватности — возможность закрыть доступ к любимым медиафайлам, которые в «Фото» помечены знаком сердца. В 9to5Mac заметили, что появление этих функций для всех пользователей может растянуться на неделю, как это случалось и с предыдущими улучшениями WhatsApp.