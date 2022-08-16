В ВВС США заявили о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью демонстрации готовности ядерных сил страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.

«Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил «Ванденберг», — сказано в заявлении.

При этом подчеркивается, что целью пуска ракеты является демонстрация уверенности в эффективности американского ядерного сдерживания.

В ведомстве добавили, что пуск не связан с текущими событиями в мире, и такие испытания ранее проходили более 300 раз.

Ранее США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби 2 марта заявил, что Соединенные Штаты отменяют планировавшийся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил.