Линейка беспилотных систем, предназначенных для сброса термобарических и зажигательных боеприпасов, разрабатывается в интересах войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

Как сообщается, речь идет о мультикоптерных беспилотных системах, а также дронах самолетного типа. Помимо специальных сбрасываемых бомб все БПЛА получат на вооружение доработанные противопехотные огнеметы, которые смогут наносить удары в полет.

По словам источников, часть изделий уже находится в высокой степени готовности и в ближайшее время их направят в войска РХБЗ для опытной эксплуатации.