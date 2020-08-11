В ВОЗ заявили о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19

«Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — приводит его слова пресс-служба ВОЗ.