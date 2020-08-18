В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии коронавируса

Мир входит в новую фазу пандемии коронавируса, заявили в ВОЗ. Пока локально — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где меняется группа риска, группа основных распространителей. Заболевают в основном молодые люди от 20 лет, стало больше 30-летних. Основная масса зараженных моложе 40 лет.

— То, что мы наблюдаем, — это не просто возрождение, мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — сказал доктор Такеши Касаи, региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, его слова приводит CNN.

Есть и еще одна особенность — вирус очень быстро распространяется, потому что его становится сложнее поймать. Все потому что большая часть зараженных либо имеет минимальные симптомы, либо не имеет их вовсе. Считается, что те, кто слабо переболел коронавирусом, могут заразиться вновь. Хотя в ВОЗ нет четкой позиции относительно повторного заражения.

— На этом новом этапе в некоторых странах могут наблюдаться всплески, которые будут даже больше, чем их первоначальные вспышки, — добавил Касаи.