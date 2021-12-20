Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему не знает, откуда появился новый вид коронавируса. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает РИА «Новости».

«Для нас важно знать происхождение вируса, но это не исключительная важность. Но если мы хотим снизить риски того, что живой барьер будет вновь прорван, надо знать, где эта стена была прорвана. И на данный момент мы этого не знаем и не знаем, как это произошло», — сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжается работа по исследованию происхождения вируса. Однако это займет много времени и потому не следует ожидать быстрых результатов.

В свою очередь главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан подчеркнула, что штамм «омикрон» не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а потому неразумно сидеть сложа руки.