В ВОЗ заявили, что более 570 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 62 тыс. человек, число смертельных исходов выросло на 3 159. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе — 324 343 и 18 740 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 37 646, а умерших — на 2 635.

В Западно-Тихоокеанском регионе, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония, по состоянию на 28 марта зафиксировано 101 462 заболевших и 3 592 летальных исхода. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 100 314 человек и 1 485 умерли.(ТАСС)