Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила к настоящему моменту информацию о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 80 странах. Об этом заявил во среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ получила информацию о 14 тыс. случаев в 80 странах, — отметил он. — Нам известно о пяти смертельных случаях в Африке».

«В некоторых странах наблюдается нисходящая тенденция, в некоторых — восходящая», — сказал глава ВОЗ. Однако в любом случае, заметил Гебрейесус, самым важным инструментом для борьбы со вспышкой является распространение информации, чтобы люди могли лучше защитить себя.