В ВОЗ сообщили, что пока ни одна страна в Европе не получила иммунитет к COVID-19

Пока ни одна страна Европы не получила иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Катрин Смолвуд, передает РИА «Новости».

По ее словам, большинство европейских стран до сих пор фиксируют новые случаи COVID-19.

«Можем сказать, что нет ни одной страны, которую можно было объявить обладающей иммунитетом здесь», — сказала Смолвуд на онлайн-брифинге бюро.

При этом она добавила, что в Италии передача инфекции находится под контролем.

По состоянию на 3 июня в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.