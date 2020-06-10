В ВОЗ считают, что иммунитет к коронавирусу может длиться от 6 до 12 месяцев

Иммунитет к новому коронавирусу может длиться от шести месяцев до года. Такое мнение озвучила в среду директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра.

«Это правда, что к другим вирусам того же семейства [иммунитет] длится от нескольких месяцев до года, — отметила Нейра в интервью газете «Экономиста». — Можно ожидать, что [люди, которые перенесли новый коронавирус, имеют иммунитет] примерно от шести до 12 месяцев».

Что касается возможной повторной вспышки в Европе, она выразила мнение, что при таком сценарии масштаб, вероятно, уже не будет таким большим. Как считает Нейра, вакцина от коронавируса вряд ли появится в текущем году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.(ТАСС)