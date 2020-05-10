В ВОЗ рассказали, защищает ли курение от коронавируса

Курение не защищает людей от заражения коронавирусной инфекцией, а наоборот — в некоторых случаях провоцирует острое протекание болезни, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. По ее словам, эту позицию подтверждают результаты исследований, сообщает ТАСС.

Ван Керкхове развенчала миф об устойчивости курильщиков к заражению коронавирусом, комментируя соответствующие слухи.

Эксперт ВОЗ напомнила, что вред курения для человеческого организма давно хорошо изучен. Она подчеркнула, что COVID-19 является респираторным заболеванием. Поэтому курение не может обезопасить организм, поскольку поражает легкие.

«Курильщики, заразившиеся инфекцией, подвержены более высокому риску тяжелого протекания заболевания, необходимости вентиляции легких, помещения в отделение интенсивной терапии и смерти», — заявила Мария ван Керкхове.