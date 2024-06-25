Власти Эстонии планируют расширить зоны, свободные от курения, за счет введения соответствующего запрета в парках и других местах отдыха.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Postimees.

По ее информации, эстонское правительство утвердило позицию страны по европейской табачной политике. Так, Таллин намерен запретить курение на открытых террасах, в парках, на пляжах и в других местах отдыха.

«Сегодня мы скорее говорим о таких ограничениях, чтобы люди могли по-прежнему курить, но делали это так, чтобы не вредить здоровью окружающих», — приводит издание слова руководителя отдела гигиены окружающей среды и химической безопасности министерства социальных дел Айве Теллинг.

Ранее запрет на курение в парках и на пляжах был введен в другой стране ЕС — Франции. В ноябре 2023 года глава французского министерства здравоохранения Орельен Руссо заявил, что руководство страны решило ввести повсеместный запрет на курение в общественных местах, а также на одноразовые электронные сигареты.