В ВОЗ рассказали, как долго COVID-19 живет на поверхностях

Новая коронавирусная инфекция может жить на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

По ее словам, об этом свидетельствуют последние данные исследований.

Так, любая поверхность, мимо которой проходит человек, может стать источником данной инфекции.

В связи с этим Харрис призвала не забывать мыть руки и помнить, что дезинфекция в случаи с COVID-19 является исключительно важным фактором.

При этом представитель ВОЗ обратила внимание на то, что сейчас уборщики и мусорщики играют ключевые роли в борьбе с распространением коронавируса.