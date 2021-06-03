Суточное число летальных исходов заболеваний, вызываемых коронавирусом, может вырасти в два раза в Малайзии к концу августа, а общий показатель смертности — в девять раз. Об этом сообщила в четверг газета The Star со ссылкой на прогноз члена научного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессора Адибу Камарулзаману.

«Проведенные исследования указывают, что нынешние темпы распространения пандемии в Малайзии приведут к приросту летальных исходов на уровне 200 случаев в сутки, а к сентябрю их общее число достигнет 26 тыс.», — приводит издание слова эксперта ВОЗ. Как информировал Минздрав страны, в среду подтверждена смерть 126 зараженных, что является рекордно высоким суточным показателем.

«Коронавирус становится второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности в стране», — отметила профессор Адиба.(ТАСС)