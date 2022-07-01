Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал правительства активизировать борьбу с распространением оспы обезьян. Его заявление приводит пресс-служба ВОЗ.

«Срочные и скоординированные действия необходимы, если мы хотим переломить ход гонки и обратить вспять продолжающееся распространение этой болезни», — подчеркнул глава регионального бюро ВОЗ.

Согласно приведенным им данным, на Европейский регион организации приходится почти 90% всех лабораторно подтвержденных и зарегистрированных во всем мире случаев с середины мая, а число случаев заболевания с середины июня утроилось и достигло более 4,5 тысячи.

Ученые Национального института здравоохранения Дутора Рикардо Хорхе в Португалии обнаружили, что вирус обезьяньей оспы эволюционирует в 6-12 раз быстрее, чем предполагалось. Исследователи полагают, что причиной стремительных мутаций оспы обезьян может быть взаимодействие с иммунными ферментами типа APOBEC3, которые убивают вирусы, создавая ошибки при копировании генетического кода.