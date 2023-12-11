Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к срочным мерам для обеспечения энергоэффективности и перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как сообщает #, об этом Гутерриш заявил в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая продолжается в Дубае.

По его словам, настало время прийти к компромиссу для решения климатических вопросов.

«Конференция COP28 еще раз доказала важность многосторонности для противодействия глобальным вызовам», — сказал он.

Гутерриш считает, что декарбонизация, наряду с положительным вкладом, также повлечет за собой ряд негативных последствий для определенных слоев общества. Правительства должны оказать социально-экономическую поддержку этим слоям населения, предварительно подготовить план действий, сказал он.

Генсек призвал развитые страны оказать поддержку развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями, в том числе финансовую.

Он также приветствовал консенсус, достигнутый в рамках COP28, и отметил, что странам следует подготовить национальные климатические планы.

«Одним из наиболее важных шагов, которые мы должны предпринять в борьбе с изменением климата, это создание международных многосторонних банков. Эти банки могут помочь нуждающимся странам в борьбе с изменением климата», — добавил он.