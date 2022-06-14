Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян и почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев, зарегистрированных с начала года в 39 странах мира.

Как сообщает № со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В этом году в ВОЗ поступили сообщения о более 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и почти 1 500 случаев с подозрением на это заболевание. Эти сведения пришли из 39 стран, включая семь государств, в которых наличие оспы обезьян обнаруживалось на протяжении лет, и 32 новых затронутых [этой болезнью] стран», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, с начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом.