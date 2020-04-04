В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку. Так официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич прокомментировал сообщения о том, что 15 % кошек в Ухане заболели COVİD -19..

«Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью. Тем не менее на настоящий момент нет свидетельств того, что домашние питомцы распространяют болезнь», — рассказал он.

Язаревич отметил, что согласно данным OIE, «передача от человека к человеку» — основной путь распространения нового коронавируса, однако не исключила возможности передачи инфекции питомцу и посоветовал больным ограничить контакты с домашними животными.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус. Она отметила, что вирус «тяжелый», поэтому в 96% случаев он передается » в капле», то есть капельным путем (kp.ru)