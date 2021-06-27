Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала «тревожной» ситуацию с новым индийским штаммом коронавируса «дельта плюс».

Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, эта разновидность COVID-19 поражает очень много клеток, а человек, заразившийся таким штаммом, «может заразить больше людей» и сделать это «гораздо быстрее».

«Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость… Надо сейчас реагировать», — сказала Вуйнович.

Она также заявила, что необходимо предпринять усилия для борьбы со штаммом «дельта плюс», иначе придется ввести локдаун.

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно», — пояснила специалист.