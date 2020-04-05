В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — заявила Харрис.

Она добавила, что после этого пациенты чувствую озноб

«Самый явный симптом – это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — отметила она.

По ее словам, с этим сталкиваются более 90 процентов пациентов.