В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для «России 1»
«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — заявила Харрис.
Она добавила, что после этого пациенты чувствую озноб
По ее словам, с этим сталкиваются более 90 процентов пациентов.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. В России выявили 5389 случаев заражения.(РИА Новости)
| 2020-04-05T21:21:18+00:00 5 апреля 2020, 21:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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