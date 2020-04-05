В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для «России 1»
«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — заявила Харрис.
Она добавила, что после этого пациенты чувствую озноб
По ее словам, с этим сталкиваются более 90 процентов пациентов.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, свыше 57 тысяч человек умерли. В России выявили 5389 случаев заражения.(РИА Новости)