Почти 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на штамм «омикрон», на штамм «дельта» — 28%, сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на данные, представленные международной базой данных геномов вирусов GISAID.

Как отмечается, специалисты исследовали образцы, полученные с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.

«Из 405 739 (геномных) последовательностей, загруженных в (базу) GISAID, с образцами, полученными в течение последних 30 дней, 291 000 (71,9%) приходится на «омикрон», 113 652 (28%) на «дельту», 47 (меньше 0,1%) на штамм коронавируса «гамма», 10 (меньше 0,1%) на штамм «альфа» и три последовательности представляют другие циркулирующие варианты (включая штаммы «мю» и «лямбда»)», — говорится в отчете ВОЗ.