В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса

Пандемия коронавируса пока еще находится на первой волне. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Заболеваемость в любой момент может пойти вверх, всем нужно быть готовыми ко второй волне, сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте ВОЗ.

Все страны, включая те, где кривая заболеваемости пошла на спад, должны продолжать соблюдать меры безопасности, отслеживать распространение коронавируса, осуществлять тестирования, отметил Райан. Надо делать всё, чтобы не позволить возникнуть второй волне, подчеркнул он.

22 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организации не хватает $900 млн для борьбы с пандемией коронавируса.

По данным статистического бюро Worldometer, на 25 мая в мире выявлено почти 5,5 млн случаев коронавируса. Более 347 тыс. человек скончались, 2,36 млн человек выздоровели.(iz.ru)