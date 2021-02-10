В воинских частях армии Азербайджана проводятся занятия по изучению современного вооружения

Новый учебный год, начавшийся в Азербайджанской Армии, продолжается в объединениях, соединениях, воинских частях, специальных военно-учебных заведениях и органах управления, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего, приказами и распоряжениями Министра обороны, задачи, поставленные перед Азербайджанской Армией в новом учебном году, направлены на пресечение реальных угроз и рисков в пределах страны, в частности на освобожденных территориях.
В связи с началом нового учебного года во всех воинских частях проводится строевой смотр личного состава, проверяются учебно-материальная база и полное оснащение подразделений.

По поручению Министра обороны с личным составом проводятся теоретические и практические занятия по углубленному изучению современного вооружения, военной техники и других боевых средств, имеющихся в распоряжении подразделений, и их применению в различных климатических и сложных рельефных условиях. Особое внимание уделяется состоянию здоровья военнослужащих.

| 2021-02-10T11:49:53+04:00 10 февраля 2021, 12:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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