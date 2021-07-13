Кандидатом на должность главы Министерства внутренних дел Украины стал глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Верховной Рады.

Предполагается, что Монастырский заменит Арсена Авакова, который подал в отставку.

Ранее СМИ сообщили, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. По информации источников, Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года и переназначен на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.