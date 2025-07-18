Популярный мессенджер WhatsApp может покинуть отечественный рынок. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Зампред сообщил, что WhatsApp, скорее всего, попадет под новые ограничения как программное обеспечение из недружественной юрисдикции. Это, по его словам, означает практически неизбежный уход мессенджера с российского рынка. На смену ему, по мнению депутата, может прийти отечественный аналог.

Горелкин также прокомментировал ситуацию с Telegram, юрисдикция которого остается не вполне прозрачной. В реестре Роскомнадзора указано, что он зарегистрирован на Британских Виргинских островах, однако офис компании, по его словам, расположен в ОАЭ, которые Россия не считает недружественным государством.

Депутат Антон Немкин поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что присутствие подобного сервиса создает уязвимость для национальной безопасности. В ответ на эти сообщения представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будут ли блокировать мессенджер, ответил, что WhatsApp обязан выполнять российские законы.

Оба депутата в качестве альтернативы назвали национальный мессенджер MAX. По словам Немкина, он является не просто заменой, а частью стратегического ответа на цифровые вызовы.

Сервис MAX предлагает широкий набор функций: пересылка файлов, аудио- и видеозвонки, групповые конференции и даже встроенная нейросеть.