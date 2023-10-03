Автобус с пассажирами упал с эстакады в Местре — в материковом квартале Венеции.

Как сообщает газета La Repubblica, в результате ДТП есть жертвы и раненые. Пока не уточняется, о каком автобусе идет речь — рейсовом или туристическом. На месте работают спасательные службы, полиция, а также несколько бригад скорой помощи.

Как уточняет агентство ANSA, авария произошла над железной дорогой, сообщение поездов между Местре и Венецией приостановлено.

Как минимум 21 человек погибли при падении автобуса с эстакады на севере Италии, сообщил мэр Венеции.