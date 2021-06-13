Лондон хотел бы улучшить отношения с Москвой, но в то же время готов жестко отвечать на «враждебные действия» со стороны России и других государств. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся, и будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам, что мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия», — сказал он.

При этом министр добавил, что «дверь дипломатии всегда широко открыта при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения».