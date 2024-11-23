Враждебные действия США на Корейском полуострове могут привести к «реальной войне» с КНДР. Об этом заявил глава пресс-службы Министерства обороны КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Сегодня, когда в глобальном масштабе военный авантюризм США переступает за опасную черту, суровая военно-политическая обстановка предрекает, что военные действия США против нашего государства в любое время могут перейти в реальную войну», — заявили в Пхеньяне. Представитель оборонного ведомства напомнил об учениях Freedom Edge с участием Республики Корея и Японии, о заходе подводной лодки Columbia в Пусан и полете разведывательного самолета RC-135S.

«Мы решительно предупреждаем и требуем, чтобы США и их сателлиты, враждебные по отношению к КНДР, немедленно прекратили дальнейшие провокационные и дестабилизирующие враждебные действия, которые могут привести военное противостояние на Корейском полуострове и вокруг него к реальному вооруженному столкновению», — добавили в народной республике.

Министерство обороны указало, что принятие мер по самообороне и обеспечению безопасности, по сохранению паритета сил в регионе является «конституционным долгом вооруженных сил КНДР». «Корейская народная армия внимательно следит за действиями США и их союзников в военной сфере и, поддерживая полную боеготовность, не исключает какие-либо возможности. Если будет нужно, она немедленно примет меры по превентивному сдерживанию угрозы и достигнет военных и стратегических целей государства», — предупредили в Пхеньяне.