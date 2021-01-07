В Великобритании впервые с апреля умерли больше тысячи пациентов с COVID за сутки

В Великобритании за сутки впервые с апреля скончались больше тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил минздрав страны, передает РИА Новости.

За последние 24 часа погиб 1 041, заразились 62,3 тысячи человек. Всего в Великобритании подтвердили 2,7 миллиона случаев, скончались 76 тысяч человек.

Последний раз такие показатели фиксировались весной, антирекорд в 1 224 смерти был установлен 21 апреля.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 86 млн заболевших, 61 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались.

| 2021-01-07T05:23:20+04:00 7 января 2021, 10:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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