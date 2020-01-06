В Великобритании разгорелся политический скандал из-за отпуска премьер-министра

Британские оппозиционные политики раскритиковали премьер-министра Бориса Джонсона за то, что он не прервал свой отпуск на Карибах после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. О разгоревшемся в Соединенном Королевстве политическом скандале пишет The Mirror.

Так, с критикой в адрес Джонсона выступил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, заявивший, что тот должен был немедленно вернуться из отпуска, чтобы «решить проблему, которая может иметь серьезные последствия для Великобритании и всего мира». Его соратница по партии Эмили Торнберри обвинила премьера в том, что он загорает вместо присутствия на заседаниях Cobra — правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Аналогичную позицию занял и один из лидеров либерал- демократов сэр Эд Дейви, который отметил, что долгое молчание главы кабинета министров по этой теме неприемлемо.

Джонсон лично прокомментировал убийство Сулеймани спустя три дня после произошедшего, ранее мнение официального Лондона высказывал министр иностранных дел Доминик Рааб. Премьер в своем заявлении поддержал операцию США по атаке на военачальника. «Генерал Касем Сулеймани угрожал всем нашим интересам и был ответственен за разрушительный характер поведения в регионе. Учитывая его ведущую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч невинных граждан и западных специалистов, мы не будем оплакивать его смерть», — сказал политик.

Как отмечает The Mirror, ожидается, что вскоре Джонсона подробно проинформируют о произошедшем сотрудники силовых структур, после чего он проведет заседание кабинета министров. Также на этой неделе под председательством премьера соберется британский Совет национальной безопасности.

По информации The Sun, в случае прямого вооруженного конфликта между США и Ираном Великобритания поддержит своего американского союзника, задействовал, в частности, атомные субмарины с крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, в Ирак, где размещены несколько сотен британских военнослужащих, переброшены бойцы элитных спецподразделений на случай необходимости проведения спасательных операций, а уже находящимся в стране силовикам приказано усилить защиту дипломатов и гражданских специалистов.

Газета The Times сообщала, что Джонсон отдыхал на острове Мюстик в Карибском море, который входит в состав Сент-Винсента и Гренадин, но является частной территорией. На курорте, как правило, обслуживаются туристы высшего уровня: высокопоставленные чиновники, члены британской королевской семьи, крупные бизнесмены, артисты и другие. На небольшом острове построено 114 вилл, большая часть которых сдается приезжающим на отдых людям, и всего два отеля с 22 номерами в общей сложности. Возводить новые дома там запрещено, также нельзя передвигаться на автомобилях (кроме гольф-каров) и нарушать тишину. Прибрежные воды и пляжи Мюстика патрулируются британскими военными (lenta.ru)