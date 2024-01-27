В пятницу агентство БАПОР (UNRWA — Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), работающее в палестинской автономии и секторе Газа, объявило о том, что уволило нескольких своих сотрудников после того, как израильские власти предоставили этому агентству информацию об их участии 7 октября в теракте ХАМАС на территории Израиля.

«В целях сохранения нормальной работы агентства, которая, прежде всего, заключается в доставке гуманитарной помощи, я принял решение немедленно расторгнуть контракты с подозреваемыми сотрудниками и начать расследование, чтобы безотлагательно установить истину», — заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

«Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе к уголовной», — подчеркнул он.

В штате этого агентства ООН, чья деятельность подразумевает помощь палестинским беженцам и организацию восстановительных работ в секторе Газа, числится около 13 000 сотрудников-палестинцев.

С начала войны в октябре, последовавшей за террористической атакой ХАМАС на территорию Израиля, в результате которой погибло 1200 человек, БАПОР потерял свыше 150 сотрудников в результате их гибели в Газе.

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подтвердил, что Лаззарини проинформировал его о «чрезвычайно серьезных обвинениях к сотрудникам агентства».

«Генеральный секретарь в ужасе от этой новости и попросил г-на Лаззарини быстро расследовать это дело и обеспечить, чтобы любой сотрудник БАПОР, уличенный в участии или пособничестве в том, что произошло 7 октября, или в любой другой преступной деятельности, был уволен немедленно и его дело передано для возможного уголовного преследования», — ответил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что будет проведена «срочная и всесторонняя независимая проверка» БАПОР, но не уточнил, кто будет ее проводить.

Израиль уже много лет критикует БАПОР, утверждая, что школы, которыми управляет агентство, использовались ХАМАС для террористической деятельности, и что они используют антиизраильскую учебную программу.

После терактов 7 октября израильские официальные лица обвинили некоторых сотрудников в том, что они празднуют нападение в социальных сетях. (Голос Америки)