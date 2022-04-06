В Великобритании компания Octopus Energy решила раздать испытывающим финансовые трудности людям одеяла с электрообогревом, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление. Об этом пишет The Sun, передает Lenta.ru.

Так, на прошлой неделе в Британии цены на энергию выросли на 54 процента из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всей стране: теперь расходы жителей королевства на энергию в среднем увеличатся на 700 фунтов в год.

В связи с этим компания приняла решение отправить пять тысяч электроодеял некоторым клиентам после того, как один из абонентов пожаловался, что за зиму ни разу не включал отопление из-за роста цен.