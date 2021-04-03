В Великобритании раскрыли ложь Меган Маркл во время скандального интервью

В Великобритании раскрыли ложь Меган Маркл во время скандального интервью Опре Уинфри, которое они с принцем Гарри дали после переезда в США. Об этом заявил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон, сообщает Daily Mail.

По его словам, утверждения Маркл о том, что ее не выпускали из дворца, а также отбирали паспорт и водительские права во время нахождения в Великобритании, не соответствуют действительности. Биограф принцессы Дианы рассказал, что Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и не раз была замечена с друзьями в ресторанах. Мортон добавил, что его знакомые лично видели, как она выходила из супермаркета рядом с Кенсингтонском дворцом.

Ранее автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл предположила , что принцесса Анна была тем самым членом королевской семьи, которого принц Гарри и Меган Маркл обвинили в расизме в скандальном интервью. Королевский биограф предположила, что пара неправильно интерпретировала слова принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II . Кэмпбелл подчеркнула, что принцесса всегда была против брака Гарри с Меган Маркл, так как считала, что избранница принца не уважает британские традиции и из-за своего происхождения и характера не сможет хорошо исполнять обязанности старшего члена королевской семьи.

8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась , что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном (lenta.ru)