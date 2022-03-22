В Великобритании владельца «Ман Сити» осудили за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

Асад на прошлой неделе впервые с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году нанес визит в Объединенные Арабские Эмираты. Он встретился в том числе с шейхом Мансуром бен Зайед аль-Найяном, членом правящей королевской семьи Абу-Даби, заместителем премьер-министра ОАЭ и владельцем «Манчестер Сити».

В правительстве Великобритании осудило шейха Мансура за встречу с союзником президента России Владимира Путина. Министерство иностранных дел и по делам Содружества обвинило ОАЭ в подрыве шансов на мир в Сирии.

Член парламента Крис Брайант, председатель Всепартийной парламентской группы по России, задал вопрос: «Является ли шейх Мансур подходящим человеком для владения футбольным клубом?»

Член комитета британского парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Клайв Эффорд сказал, что связь шейха Мансура с Асадом вызывает у него «глубокое беспокойство».

Директор Fair Square и бывший сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Николас Макгихан заявил: «В свете санкций против Романа Абрамовича владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур, приветствующий Асада в Абу-Даби, должен стать еще одним тревожным звонком для Премьер-лиги». (sports.ru)