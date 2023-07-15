На сегодняшний день в рамках операции «Интерфлекс» подготовлено 18 тысяч украинских солдат на территории Великобритании. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter.

«Операция «Интерфлекс», осуществляемая под руководством Великобритании пехотная подготовка украинских добровольцев, к настоящему времени подготовила 18 тысяч новобранцев», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что украинских военных учат «выживать и быть смертоносными».

12 июля британское правительство подсчитало число солдат Вооруженных сил Украины на обучении в стране за полгода — оно достигло почти 20 тысяч.