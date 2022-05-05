Выборы в муниципальные, местные и региональные органы самоуправления начались в четверг в Великобритании. В 07:00 по всей стране открылись избирательные участки, которые будут действовать до 22:00, передает ТАСС.

В Англии, где проживают примерно 85% населения Соединенного Королевства, будет определена судьба свыше 4,3 тыс. мандатов в 146 местных советах, а также около 1 тыс. мест в приходских органах самоуправления. На половине из избирательных участков подсчет голосов начнется уже в ночь на пятницу, а в остальных — лишь на следующий день. Основным же местом политических баталий станет Лондон, где на кону находятся более 1,8 тыс. мандатов.

В Шотландии и Уэльсе будет определена судьба по 1,2 тыс. мандатов. В обоих случаях результаты должны стать известны уже в пятницу.

Показателем эффективности политических партий станет то, смогут ли они увеличить число находящихся под ее контролем советов и сколько их представителей гарантируют себе мандаты. Это же станет своеобразным индикатором того, как население оценивает деятельность правящей Консервативной партии и ее лидера Бориса Джонсона, который в последние месяцы оказался в центре скандала из-за незаконных вечеринок в рабочей резиденции в разгар коронавирусных ограничений.