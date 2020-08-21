В вечной очереди: вкладчики ООО «Atrabank» ждут своих денег

В начале 90-х в Азербайджане существовали банки, обещающие вкладчикам огромные проценты. Но впоследствии капиталы этих банков вместе с хозяевами просто исчезали. Это приводило к разорению многих людей, вложивших в эти банки свои накопления.

Для предотвращения подобных случаев 9 февраля 2007 года был создан Фонд страхования банковских вкладов.

Казалось бы, после создания этого Фонда, вкладчики «исчезнувших» или же разорившихся банков могут не беспокоиться за судьбу своих денег.

Но банки продолжали разоряться и после создания этого фонда. А проблемы с возвратом вкладов до сих пор остаются нерешенными.

На днях в # с просьбой о помощи обратился председатель комитета кредиторов OOO «Atrabank» Байрам Аббасов.

Напомним, что ООО «Atrabank» был создан в 1992 году. 28 января 2016 год Центробанк объявил «Atrabank» банкротом.

Как заявил нам Байрам Аббасов, сегодня государство страхует все банковские накопления. «Но в 2016 году страхованию подлежали лишь суммы не выше 30 тысяч манатов и тридцать тысяч долларов, вложенные в банк под 12 процентов годовых. Эти деньги вкладчикам были возращены.

Правда, те, кто вложил деньги в долларах, получили свои деньги в манатах по курсу, который был до девальвации. Остальные наши вклады до сих пор не возвращены», — сказал глава комитета кредиторов ООО «Atrabank».

По словам Байрама Аббасова, возвращение денег вкладчиков было поручено Фонду страхования вкладов.

«Фонд собирает кредиты, когда-то выданные банком. Но вместо того, чтобы направить собранные суммы на возвращение денег вкладчикам, руководство Фонда тратит их на покрытие нужд своего ведомства», — сказал глава комитета кредиторов.

Как заявил # юрист Фонда страхования банковских вкладов Анар Хагвердиев, его ведомство предпринимает все необходимые шаги для возвращения денег вкладчикам ООО «Atrabank». «Однако, согласно закону, возвращение денег должно проводиться в соответствии с принципами очередности», — сказал нам юрист фонда.

К сожалению, юрист Фонда не объяснил, что подразумевает «принцип очередности».

Тогда мы обратились к правоведу, специалисту по финансовым вопросам Акраму Гасанову.

«Фонд страхования вкладов собирает деньги у должников обанкротившихся банков и проводит распродажу их имущества. Собранные деньги, прежде всего, направляются на компенсирование расходов самого фонда, потраченных на возвращение застрахованных вкладов. Затем Фонд компенсирует расходы, потраченные им на техническую ликвидацию самого банка. Потом Фонд компенсирует задолженности по зарплатам бывших работников банка.

После этого, опять же, за счет собранных с должников банка и проданного имущества денег, погашаются задолженности банка перед государством. И только в последнюю очередь из оставшихся денег проводится компенсирование незастрахованных вкладов вкладчиков. Никаких временных рамок в этом не существует. По — этому вкладчики могут ожидать возвращения своих вкладов в течение многих лет», — считает Акрам Гасанов.

Таким образом, с момента объявления Центробанком ООО «Atrabank» банкротом, прошло 4 года, а вкладчики по сей день не могут добиться возвращения своих вкладов. Интересно, когда, через сколько лет, наконец – то «очередь» дойдет до них? И дойдет ли вообще…